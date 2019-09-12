Гаджеты
Inc. RussiaКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации нового iPhone
Рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов превысила $1 трлн и составила более $1 трлн 10 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Нью-Йоркской биржи NASDAQ. На текущий момент акции компании торгуются по цене $223,59 за штуку.
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Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
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При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
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Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
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Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
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Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
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В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
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Власти США ограничат продажу вейпов
Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие недели ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.
Газета.Ru 02:43
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
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Инициатор вылазки на объект «Роскосмоса» вышел из тени
Люди, задержанные у закрытого объекта «Роскосмоса», просто хотели выпить и необычно провести выходные, рассказал РИА Новости инициатор и участник времяпрепровождения Даниил Пустовалов.
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В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
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ЛНР передала Киеву полсотни заключенных
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне 54 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на территории республики еще до начала боевых действий.
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Уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетное «лицо»
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