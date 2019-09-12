Гаджеты
Rambler News ServiceКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов
Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
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Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Здоровье
Ошибки во время помощи при отравлении приводят к ухудшению состояния
Ошибки, допущенные во время лечения, негативно влияют на здоровье человека и даже могут ухудшить состояние.
Волгоградская правда 03:44
Политика
На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского
Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 07:53
Финансы
Курс доллара опустился до 65 рублей
Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:41
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Происшествия
На КАД каршеринг встал на крышу КИА
12 сентября на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом КИА "заползла" под Рено, в результате чего каршеринг остался на одних передних колесах.
Piter.tv 07:55
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств
"ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях.
ТАСС 06:55
Хоккей
«Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны
Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал появившуюся информацию в телеграм-канале бывшего пресс-атташе челябинцев Игоря Жукова о проблемах клуба с вылетом в Китай, где чёрно-белые 14 и 15 сентября должны сыграть с «Куньлунь Ред Стар».
Чемпионат 08:22
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Общество
Троих чеченок заставили извиниться за просьбу к Кадырову
Московский Комсомолец 07:27
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Политика
Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства.
Известия 08:50
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Здоровье
Определен возраст начала старения
ФедералПресс 03:17
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
Украинские дипломаты вызвали к себе посла Чехии Радека Матулу, чтобы он дал разъяснения по поводу встречи чешского лидера с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 08:35
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Футбол
Юрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
Sports.ru 05:50
Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде.
ТАСС вчера в 07:49