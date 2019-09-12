Гаджеты

Rambler News ServiceRambler News ServiceКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов

Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
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Капитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн

ТАССвчера в 20:37

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

РБКвчера в 23:23

Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн

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Московский Комсомолецвчера в 22:19

Рыночная капитализация Apple преодолела $1 трлн после презентации новых iPhone

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Новые iPhone подняли капитализацию Apple выше $1 трлн

News.ru04:42

Капитализация Apple превысила триллион долларов после презентации новых айфонов

Говорит Москва00:31
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Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
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Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершил очень крупные ошибки, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.
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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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Громковский рассказал, сколько шоу UFC пройдёт в России в 2020 году

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский поделился информацией относительно количества турниров, которые планируется провести в России в 2020 году.
RT на русском 05:10
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Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России.
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На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
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Политика

На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского

Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

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Глава минпромторга Денис Мантуров считает, что принятые в июле стимулирующие меры по субсидированию автокредитов и автолизинга обеспечат до конца года от 10% производства автомобилей.
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Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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В региональных штабах Навального проходят обыски

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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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Политика

Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
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Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета вчера в 15:00
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
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Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
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На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

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