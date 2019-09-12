Гаджеты

Rambler News ServiceRambler News ServiceКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов

Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
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Капитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн

ТАССвчера в 20:37

Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн

Коммерсантъвчера в 20:52

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

РБКвчера в 23:23

Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Рыночная капитализация Apple преодолела $1 трлн после презентации новых iPhone

Life.ruвчера в 21:39

Капитализация Apple превысила триллион долларов после презентации новых айфонов

Говорит Москва00:31

Капитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн

Аргументы и Фактывчера в 22:07
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Экономика

Кабмин может изменить план финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста

Правительство России 12 сентября рассмотрит вопрос об изменении плана финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году.
Вечерняя Москва вчера в 17:47
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке

Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
Wday.ru вчера в 23:24
Общество

Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram

Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском вчера в 15:17
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Политика

Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Общество

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Театры

Главная роль. Михаил Швыдкой

Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура вчера в 06:31
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Технологии

Honor 9X Pro начнет снимать еще лучше

Honor 9X Pro — бюджетная модель бренда, оснащенная 48-мегапиксельной камерой.
iXBT.com 01:26
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия вчера в 13:02
Технологии

В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы

Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета вчера в 03:32
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Стало известно, кого Ксения Собчак пригласила на свадьбу

В списке приглашенных на свадьбу светской львицы и звезды "Дома-2" Ксении Собчак оказались знаменитый российский актер Игорь Верник вместе с супругой Вероникой, директор Первого канала Константин Эрнст в компании жены, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, легендарная певица Земфира, актриса Рената Литвинова и Матильда Шнурова, а также другие знаменитости.
Дни24 01:30
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
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