Экономика
РБККапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн. К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Здоровье
Медведев предложил выход по снижению числа абортов
Премьер России предложил вновь вернуть родовые сертификаты, увеличив их сумму, а также направить средства на психологическую поддержку женщин.
VSE42.RU 01:04
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости вчера в 12:50
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Футбол
Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат вчера в 16:15
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service вчера в 10:57
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском вчера в 21:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:32
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК вчера в 18:55
Политика
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие
Российские и сирийские радары активно глушат
Российские и сирийские радары глушат системами РЭБ.
Avia.pro вчера в 19:52
Гаджеты
Компактная системная плата с двухсторонней компоновкой и baseband-процессор Intel: iPhone 11 показали изнутри
Поставщиком baseband-процессора является Intel.
iXBT.com вчера в 18:31
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 03 сентября в 20:02
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Армия и оружие
Нацполиция Украины заявила о добровольном разоружении ОУН и «Правого сектора» на Донбассе
Эксперты предполагают, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский "готовится" к будущей встрече в так называемом нормандском формате, показывая, что он выполняет часть соглашения, касающуюся разоружения радикальных формирований.
Военное обозрение 00:38
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Правообладатели неоднократно судились с соцсетью, но суды, как правило, решали, что пиратские ссылки размещают сами пользователи, а «В контакте» только добросовестный посредник.
Ведомости вчера в 17:24
Авто
Honda готова предложить авторынку новый кросс Breeze
Компания Honda определилась с датой старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:23
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31