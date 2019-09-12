Гаджеты
РБККапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн. К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%.
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Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
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Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Армия и оружие
Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов
В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Коротко о главных культурных событиях 12 сентября
Основными экспозиционными площадками станут Уральский оптико-механический завод и кинотеатр "Колизей".
Россия – Культура 03:25
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Экономика
В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
В Центробанке дали советы россиянам, как не купить ненужную услугу в банке.
Актуальные Новости 01:39
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Авто
АвтоВАЗ не планирует сокращать персонал
По словам главы марки, при существующем объеме рынка на предприятии задействован именно тот уровень численности персонала, который необходим.
32CARS.ru 00:50
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.
NewInform 03:02
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19