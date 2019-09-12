Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн. К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%.

Происшествия Муж застрелил жену на северо-западе Москвы На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Армия и оружие Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.

Культура Коротко о главных культурных событиях 12 сентября Основными экспозиционными площадками станут Уральский оптико-механический завод и кинотеатр "Колизей".

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.

Политика Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Авто АвтоВАЗ не планирует сокращать персонал По словам главы марки, при существующем объеме рынка на предприятии задействован именно тот уровень численности персонала, который необходим.

Гаджеты Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Политика Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.

Армия и оружие Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019» Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.