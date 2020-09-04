Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
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Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
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