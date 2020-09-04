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Новые Известия
Новые Известия

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
Подробнее о событии
Новые Известия

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Новые Известия06:40
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС11:22
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ05:42
РБК

Saudi Aramco обогнала Apple и снова стала самой дорогой компанией мира

РБК11:37
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия01:56
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ01:35

Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
РБК13:47
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Кабмин ФРГ оценил возможность изменения позиции по СП-2

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, останется ли позиция Берлина по газопроводу "Северный поток – 2" неизменной в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Капитал страны08:49
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.
Городовой11:54
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости дня14:02
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