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Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Капитализация компании Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на $180 млрд после падения стоимости акций на 8%. Об этом сообщает деловое издание Barron's. При этом рыночная капитализация компании по-прежнему превышает $2 трлн.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС11:22
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК08:45
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия01:56
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру04:34
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компания09:35
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ01:35

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
REGNUM01:49
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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