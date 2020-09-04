Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Смотрите также
Российский дизайнер создал рендер стильной «Буханки»
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Названы вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
В Венеции открылся 77-й Международный кинофестиваль
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
Подробнее о событии