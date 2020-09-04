Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22

В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна

«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7-8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
RT на русском00:39

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
90

Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам.
Национальная служба новостей17:39
2