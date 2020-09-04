Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Смотрите также
Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального
Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Минэкономики допускает дефляцию в сентябре
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
Подробнее о событии