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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35

В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки
Коммерсантъ19:43

Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛвчера в 11:11

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газетавчера в 09:20
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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