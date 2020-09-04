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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС4 сентября в 11:22
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ4 сентября в 01:35
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компания4 сентября в 09:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ4 сентября в 05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру4 сентября в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия4 сентября в 01:56
РБК

Apple за день подешевела на $180 млрд. Столько не теряла ни одна компания

РБК4 сентября в 08:45

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Проститься с народным артистом РФ пришли многие знаменитости, среди которых можно было увидеть Людмилу Полякову и актеров, принявших участие в съемках телевизионного сериала «Воронины».
Территория новостей01:08
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16