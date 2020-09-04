Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
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В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
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