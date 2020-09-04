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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
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Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35

Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса "Авито Авто", 55% россиян мечтают об автомобилях немецкого производства, 47% делают выбор в пользу паркетника или вседорожника из Германии, оснащенного системой полного привода и двигателем мощнее 200 л.с. Всего в опросе приняли участие более 10 000 наших соотечественников.
Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник
Новые автомобили23:26
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Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу победы российских футболистов в первом матче Лиги наций, в котором они выиграли со счетом 3:1. Он заявил о недовольстве игрой своих подопечных.
Наша версиявчера в 02:32

Фургал попросил Бастрыкина об отводе всей следственной группы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой об отводе всей следственной группы, расследующей его дело, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна.
KM.ru3 сентября в 06:14
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В Хабаровске на очередной незаконный митинг вышли около тысячи человек

Хабаровск, 5 сентября 2020, 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM23:07
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