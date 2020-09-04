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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС4 сентября в 11:22
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компания4 сентября в 09:35
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркет4 сентября в 01:45
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру4 сентября в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия4 сентября в 01:56
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ4 сентября в 05:42
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ4 сентября в 01:35

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известиявчера в 13:59
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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