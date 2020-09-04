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Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Капитализация компании Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на $180 млрд после падения стоимости акций на 8%. Об этом сообщает деловое издание Barron's. При этом рыночная капитализация компании по-прежнему превышает $2 трлн.В источнике
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ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Сообщение посольства Азербайджанской Республики в РФ

В связи со статьей обозревателя Владимира Мухина под заголовком «Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении», размещенной 1 сентября 2020 года на сайте и опубликованной 2 сентября сего года в «Независимой газете», пресс-служба Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации уполномочена заявить следующее.
Независимая газета3 сентября в 13:22
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Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав

Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
ИА Красная Веснавчера в 14:36