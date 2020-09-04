Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
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Капитализация компании Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на $180 млрд после падения стоимости акций на 8%. Об этом сообщает деловое издание Barron's. При этом рыночная капитализация компании по-прежнему превышает $2 трлн.В источнике
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