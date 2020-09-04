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Телеканал RTVI

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Капитализация компании Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на $180 млрд после падения стоимости акций на 8%. Об этом сообщает деловое издание Barron's. При этом рыночная капитализация компании по-прежнему превышает $2 трлн.В источнике
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Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известиявчера в 01:56
Компания

Эксперт назвал спланированным падение акций Apple

Компаниявчера в 09:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъвчера в 05:42
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Рувчера в 04:34
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАССвчера в 11:22
Финмаркет

Apple за один день потеряла $180 млрд стоимости

Финмаркетвчера в 01:45
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 01:35

Кондратьева отстранили от должности из-за пожара в Утрише

Как рассказывают местные жители, в заповеднике «Утриш» уже долгие годы существовала своего рода вольная «республика», население которой исчислялось тысячами людей (только во время пожара было эвакуировано порядка тысячи отдыхающих, а еще сотни и сотни покинули Утриш самостоятельно, как только начался пожар).
Живая Кубаньвчера в 09:59

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.
Коммерсантъвчера в 08:57
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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