Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Смотрите также
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за Навального
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
«Спартак» отдал полузащитника Тила в аренду «Фрайбургу»
77-й Венецианский кинофестиваль стартовал в ограниченном режиме
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Трамп не исключил появления американской вакцины от COVID-19 в октябре
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Капитализация компании Apple по итогам торгов 3 сентября снизилась на $180 млрд после падения стоимости акций на 8%. Об этом сообщает деловое издание Barron's. При этом рыночная капитализация компании по-прежнему превышает $2 трлн.В источнике
Подробнее о событии