Кондратьева отстранили от должности из-за пожара в Утрише

Как рассказывают местные жители, в заповеднике «Утриш» уже долгие годы существовала своего рода вольная «республика», население которой исчислялось тысячами людей (только во время пожара было эвакуировано порядка тысячи отдыхающих, а еще сотни и сотни покинули Утриш самостоятельно, как только начался пожар).