В арсенале Maybach GLS за 14,33 млн. рублей значатся: отделка салона кожей наппа и эффектная контурная подсветка, активный круиз-контроль, система ароматизации воздуха, панорамная крыша, акустика Burmester с 27 динамиками.
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.