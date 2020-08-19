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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Коммерсантъ

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъ12:27
Хайтек+

Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила $2 трлн

Хайтек+11:51
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30
Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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