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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Коммерсантъ

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъ12:27
Хайтек+

Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила $2 трлн

Хайтек+11:51
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30
Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Брюссель, 19 августа 2020, 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.
REGNUM09:44
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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