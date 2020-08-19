Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.