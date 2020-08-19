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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Коммерсантъ

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъ12:27
Фонтанка.Ру

Американская компания впервые в истории подорожала до 2 трлн долларов. Это Apple

Фонтанка.Ру11:40
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30
Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
Ахмат — Ротор 3:1
МК-Спорт12:58

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service11:43
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Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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