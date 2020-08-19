Экономика
REGNUMКапитализация Apple впервые превысила $2 триллиона
По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество
«Газпром» заявил о сохранении планов по достройке «Северного потока-2»
«Газпром» планирует достроить газопровод «Северный поток-2», на данный момент для этого компания ведет необходимую работу.
РБК 14:51
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
Хоккей
«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачи
Российская газета 15:39
Кино
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года
Предполагалось, что последние 7 серий сезона будут показаны зрителям еще минувшей весной, однако показ завершился на 13-м из 20 эпизодов заключительной части сериала.
Evo-rus.com вчера в 09:23
Политика
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT.
РБК 15:43
Футбол
Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским ЦСКА в рамках 3 тура Российской Премьер-Лиги.
Московский Комсомолец 16:03
Общество
В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования
Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ 10:09
Политика
Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство
Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьера.
ИА Новороссия 13:53
Политика
Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии
Российских военных на территории Белоруссии в настоящее время нет, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
SM News 07:45
Политика
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ru 11:47
Энергетика
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 15:54
Космос
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Российская газета 13:08
Происшествия
Заседание суда по делу Ефремова продолжится 20 августа
Пресненский суд продолжит рассматривать уголовное дело актера Михаила Ефремова 20 августа.
ТАСС 11:01
Происшествия
Россиянин пришел в кабинет к чиновнику и побил его палкой
В Оленинском районе Тверской области местный житель пришел к главе муниципалитета Олегу Дубову и начал бить его палкой.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В Анапе задержали иностранца, который ударил ножом 12-летнюю девочку
Краснодарские известия 09:16
Политика
Лидеры стран Евросоюза отказались признать итоги выборов в Белоруссии
Главы государств Евросоюза отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Наша версия 10:29
Музыка
Соседов назвал причину конфликта между Пугачёвой и Легкоступовой
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал свою версию, по которой между эстрадными певицами Валентиной Легкоступовой и Аллой Пугачёвой возник серьезный конфликт именно.
Территория новостей 02:49
Здоровье
Без лифта: поднимаясь по лестнице, можно похудеть
Новичкам тренироваться стоит не более 20 минут, поначалу можно подниматься до третьего этажа, постепенно число пролетов будет расти.
Первый областной 08:08
Политика
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Премьеры России и Белоруссии обсудили задачи наращивания российско-белорусского сотрудничества в экономике и торговле.
Известия 11:20
Общество
Видео с отказом Меланьи подавать руку Трампу стало вирусным в Сети
В Сети обсуждают видео того, как первая леди США Меланья Трамп не приняла руку своего мужа Дональда Трампа при выходе из самолета.
РЕН ТВ вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь
Известная певица Юлия Савичева, которая редко говорит о своей семье, впервые показала трехлетнюю дочь Анну.
Shraibikus News 09:33
Экономика
В России резко подорожали маленькие квартиры
Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.
Ведомости 06:13
Здоровье
Эндокринолог назвал опасность яблок
Evo-rus.com вчера в 05:44