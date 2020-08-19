Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30
Хайтек+

Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила $2 трлн

Хайтек+11:51
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35
Коммерсантъ

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъ12:27
Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
41

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
180

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Брюссель, 19 августа 2020, 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.
REGNUM09:44
1,6K

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
7

Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbes09:52
1,3K

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
6

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ru11:47
119