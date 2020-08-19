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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Инфорос

WSJ: рыночная капитализация Apple превысила отметку в $2 трлн

Инфорос11:46
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35
Говорит Москва

Капитализация Apple впервые превысила 2 триллиона долларов

Говорит Москва11:23
Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
Фонтанка.Ру

Американская компания впервые в истории подорожала до 2 трлн долларов. Это Apple

Фонтанка.Ру11:40
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59

Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко.
Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов
РБК11:22
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Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Министерство финансов отменило запланированный на 19 августа аукцион по размещению Облигаций федерального займа (ОФЗ) "из-за волатильности на рынках", а прошлый аукцион 12 августа не состоялся из-за отсутствия заявок со стороны покупателей.
Газета.Ru11:12
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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