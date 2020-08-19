Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».