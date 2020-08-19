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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Коммерсантъ

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъвчера в 12:27
Эхо Москвы

Капитализация американской компании Apple превысила два триллиона долларов

Эхо Москвывчера в 12:05
Известия

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известиявчера в 11:35
Хайтек+

Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила $2 трлн

Хайтек+вчера в 11:51
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ruвчера в 11:30
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБКвчера в 11:08
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАССвчера в 10:59

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии
Интерфаксвчера в 15:07

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Веснавчера в 06:38
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