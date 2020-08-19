Экономика
REGNUMКапитализация Apple впервые превысила $2 триллиона
По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.
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Политика
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
Футбол
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:06
Политика
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота
Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело 08:10
Футбол
Аршавин отказался комментировать возможный пенальти в ворота «Зенита»
Эксперт «Мaтч ТВ» и сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин отказался комментировать возможный пенальти в ворота питерцев во время игры с ЦСКА.
ProstoProSport 14:47
Энергетика
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 15:54
Политика
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
Шоу-бизнес
Алексей Панин планирует работать мойщиком машин в Испании
Мечта скандально известного актера Алексея Панина, наконец, сбылась. Звезда криминального фильма «Жмурки» переехал жить в Испанию.
Live24 13:41
Интернет
Лента Instagram теперь будет бесконечной
Социальная сеть Instagram запустила новую функцию, по которой лента пользователей будет продолжаться схожими постами других людей.
Коммерсантъ 15:03
Политика
Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко
Как сообщает ToDay News Ufa, в правительстве ФРГ опровергли информацию о том, что якобы Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
ToDay News Ufa 15:35
Футбол
«Зенит» в России играет в режиме «вкл-выкл». Но гол Влашича – лигочемпионский звоночек
У хозяев в основу вернулись Дзюба и Жирков, у "армейцев" — Влашич и Магнуссон.
Чемпионат 16:00
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
Независимая газета вчера в 12:51
Происшествия
В Белоруссии найден мертвым не подписавший протокол член избиркома
Полит.ру вчера в 14:44
Общество
На экс-главу фонда Шипулина заведено дело о мошенничестве
Екатеринбург, 19 августа 2020, 20:25 — REGNUM В отношении экс-директора фонда депутата Госдумы Антона Шипулина Виктории Щ. возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
REGNUM 13:25
Футбол
Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ru 14:21
Хоккей
«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачи
Российская газета 15:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие перед свадьбой
Волочкова сообщила об этом прямо: она опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена рядом со своим таинственным возлюбленным в салоне своего роскошного автомобиля.
Bimru.ru 12:03
Политика
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года.
РИА Новости 16:10
Здоровье
Врач рассказала о пользе арбузов и дынь
ToDay News Ufa 14:53
Религия
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители.
Lenta.ru 14:48
Политика
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19
Экономика
Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России
Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России.
Lenta.ru 08:14
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал новую возлюбленную
Бывший супруг теледивы Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили впервые показал фотографию своей новой возлюбленной.
ФАН 13:36
Космос
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Российская газета 13:08