Экономика

REGNUMREGNUMКапитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.
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Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Коммерсантъ12:27

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Известия11:35

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30

Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила $2 трлн

Хайтек+11:51

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59
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Политика

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
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Футбол

Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

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В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru 09:47
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Армия и оружие

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело 08:10
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Футбол

Аршавин отказался комментировать возможный пенальти в ворота «Зенита»

Эксперт «Мaтч ТВ» и сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин отказался комментировать возможный пенальти в ворота питерцев во время игры с ЦСКА.
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Энергетика

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 15:54
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Политика

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
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Шоу-бизнес

Алексей Панин планирует работать мойщиком машин в Испании

Мечта скандально известного актера Алексея Панина, наконец, сбылась. Звезда криминального фильма «Жмурки» переехал жить в Испанию.
Live24 13:41
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Шоу-бизнес

Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова

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Кино

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Газета.Ru 09:56
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Интернет

Лента Instagram теперь будет бесконечной

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию, по которой лента пользователей будет продолжаться схожими постами других людей.
Коммерсантъ 15:03
Политика

Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко

Как сообщает ToDay News Ufa, в правительстве ФРГ опровергли информацию о том, что якобы Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
ToDay News Ufa 15:35
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Футбол

«Зенит» в России играет в режиме «вкл-выкл». Но гол Влашича – лигочемпионский звоночек

У хозяев в основу вернулись Дзюба и Жирков, у "армейцев" — Влашич и Магнуссон.
Чемпионат 16:00
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

Независимая газета вчера в 12:51
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Происшествия

В Белоруссии найден мертвым не подписавший протокол член избиркома

Полит.ру вчера в 14:44
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Общество

На экс-главу фонда Шипулина заведено дело о мошенничестве

Екатеринбург, 19 августа 2020, 20:25 — REGNUM В отношении экс-директора фонда депутата Госдумы Антона Шипулина Виктории Щ. возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
REGNUM 13:25
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Футбол

Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
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Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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Хоккей

«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачи

Российская газета 15:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие перед свадьбой

Волочкова сообщила об этом прямо: она опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена рядом со своим таинственным возлюбленным в салоне своего роскошного автомобиля.
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Политика

Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России

Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года.
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Врач рассказала о пользе арбузов и дынь

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Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители.
Lenta.ru 14:48
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Политика

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19
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Происшествия

Заседание суда по делу Ефремова продолжится 20 августа

ТАСС 11:01
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Экономика

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России.
Lenta.ru 08:14
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал новую возлюбленную

Бывший супруг теледивы Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили впервые показал фотографию своей новой возлюбленной.
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NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей

Российская газета 13:08
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Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих

Амур.инфо 14:32
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