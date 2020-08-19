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REGNUM
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.В источнике
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Газета.Ru

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Газета.Ru11:12
REGNUM

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

REGNUM11:27
Говорит Москва

Капитализация Apple впервые превысила 2 триллиона долларов

Говорит Москва11:23
Lenta.ru

Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

Lenta.ru11:30
Forbes

Рыночная стоимость Apple впервые достигла $2 трлн

Forbes11:10
РБК

Apple стала первой компанией в США с капитализацией $2 трлн

РБК11:08
ТАСС

WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

ТАСС10:59

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости11:20
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
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В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
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В областной больнице Воронежа закрылся коронавирусный корпус

Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила о закрытии корпуса ОКБ №1, который был предназначен для лечения пациентов с пневмонией, в том числе вызванной коронавирусом.
Воронежский городской портал10:39
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