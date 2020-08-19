Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.