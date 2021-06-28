КоммерсантъКапитализация Facebook превысила $1 трлнАкции Facebook подорожали на 4,2%, до $355,6 28 июня. Рыночная капитализация корпорации впервые превысила $1 трлн. Акции компании выросли на фоне решения федерального суда столичного округа Колумбия по антимонопольным делам.В источникеITZine.ruITZine.ruИнфо24Life.ruРЕН ТВОбщественная служба новостейРБКПодробнее о событииСтоимость Facebook превысила триллион долларовПРАЙМ01:26Рыночная капитализация Facebook превысила триллион долларовКомсомольская правдавчера в 16:47Суд в США отказался рассматривать антимонопольный иск против FacebookРИА Новостивчера в 16:08Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлнРБКвчера в 16:34Facebook не будет привлекаться на нарушение антимонопольного законодательстваНациональная служба новостейвчера в 16:33Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлнТАССвчера в 16:09Капитализация Facebook превысила триллион долларовГоворит Москвавчера в 16:38Показать ещёОценить6Поделиться