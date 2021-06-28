Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Капитализация Facebook превысила $1 трлн

Акции Facebook подорожали на 4,2%, до $355,6 28 июня. Рыночная капитализация корпорации впервые превысила $1 трлн. Акции компании выросли на фоне решения федерального суда столичного округа Колумбия по антимонопольным делам.В источнике

Подробнее о событии

Стоимость Facebook превысила триллион долларов

ПРАЙМ01:26

Рыночная капитализация Facebook превысила триллион долларов

Комсомольская правдавчера в 16:47

Суд в США отказался рассматривать антимонопольный иск против Facebook

РИА Новостивчера в 16:08

Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

РБКвчера в 16:34

Facebook не будет привлекаться на нарушение антимонопольного законодательства

Национальная служба новостейвчера в 16:33

Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн

ТАССвчера в 16:09

Капитализация Facebook превысила триллион долларов

Говорит Москвавчера в 16:38
Интересное