КоммерсантъКапитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрдАкции «Роснефти» на Московской бирже выросли на 0,86%, до 660,6 руб. за бумагу. Капитализация компании достигла 7,012 трлн руб.— она превысила $100 млрд впервые с 2011 года.В источникеЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНРБК ИнвестицииПодробнее о событииКапитализация «Роснефти» превысила 100 млрд долларов впервые за 10 летКомпания07:41Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрдВедомости08:09Акции «Роснефти» достигли исторического максимумаFinam.Ru07:54Капитализация «Роснефти» превысила 100 миллиардов долларов и капитализацию BPExpert.ru10:03Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд впервые с 2011 годаРБК Инвестиции07:33Капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрдКоммерсантъ07:07Капитализаций компании «Роснефть» превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 годаПРАЙМ07:03Показать ещёПоделиться