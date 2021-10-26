Роналд Куман рассказал, будет ли «Барселона» продлевать контракт с Дембеле

«В клубе хотят, чтобы он остался, он важный игрок, и мы намерены продлить контракт, но если Дембеле не захочет, то придется решать вопрос с руководством», — передает Tuttomercatoweb слова Кумана.