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Капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрд

Акции «Роснефти» на Московской бирже выросли на 0,86%, до 660,6 руб. за бумагу. Капитализация компании достигла 7,012 трлн руб.— она превысила $100 млрд впервые с 2011 года.В источнике

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Капитализация «Роснефти» превысила 100 млрд долларов впервые за 10 лет
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Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд
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Акции «Роснефти» достигли исторического максимума
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Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд впервые с 2011 года
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Капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрд
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Капитализаций компании «Роснефть» превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 года
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