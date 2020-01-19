Экономика
РБККапитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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Шоу-бизнес
В Великобритании обсудили финансовые потери принца Гарри и Меган Маркл
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян
Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Фигурное катание
В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Авто
Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве
Автомобили марок Volkswagen и Kia чаще всего эвакуировали в 2019 году в Москве за нарушение правил парковки.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Политика
Путин предложил использовать местные продукты для питания в школах
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Политика
Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы.
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Здоровье
В КНР предупредили об опасности мутации нового коронавируса
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.
Общество
«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ
Коллекторские агентства могут быть допущены к полноценной работе с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Общество
Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет
Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Слуцкий – болельщикам о новичке «Рубина»: «А вы Месси ждали?»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить в социальных сетях.
Футбол
Агент Кокорина не подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Отчим футболиста Александра Кокорина высказал сомнение в том, что игрок действительно перешёл из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.
Транспорт
Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки
Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.