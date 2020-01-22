Экономика
РБККапитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Экономика
Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Общество
Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Армия и оружие
По Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой после обвинений Ирана в терроризме. Видео
После заявления Эр-Рияда о «терроризме Ирана», по Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой.
Культура
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Гаджеты
В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X
В Сети опубликовали снимки новой игровой приставки Xbox Series X, которая будет официально представлена в нынешнем году.
Футбол
РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за развитие российского футбола
Российский футбольный клуб (РФС) поблагодарил экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец, курировавшую вопросы культуры и спорта, за вклад в развитие российского футбола и подготовку страны к чемпионатам мира и Европы.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.