Экономика

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Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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Bloomberg: капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

ТАСС07:10

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Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Коммерсантъ07:08
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Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
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В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле

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Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
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Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
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Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
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В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
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В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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