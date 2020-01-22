Экономика
КоммерсантъКапитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Происшествия
На Кубани прекратили дело против сироты за распил гнилых деревьев
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
Происшествия
В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Игры
Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam
Шоу-бизнес
Шепелев отреагировал на новость об увольнении с Первого канала
Дмитрий Шепелев отреагировал на новость о своем увольнении с Первого канала, появившуюся накануне вечером.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Политика
Правозащитники потребовали от властей реформы избирательной системы
Правозащитники, общественные деятели и деятели культуры требуют от властей проведения реформы избирательного законодательства, честных выборов в Госдуму в 2021 году и отмены муниципального фильтра.
Общество
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Армия и оружие
В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
«Вчера в районе населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа Fantom, принадлежащий 93-й бригаде ВСУ, который вёл воздушную разведку», — заявил он.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
Путин счел несправедливой разницу в зарплатах врачей и их руководства
30 декабря 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый механизм расчета зарплат врачей.