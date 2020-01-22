Экономика

РБКРБККапитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает
 Bloomberg.
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Капитализация «Tesla» достигла исторического максимума

ГЛАС.RU08:58

Bloomberg: капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

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Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Ведомости07:37

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Коммерсантъ07:08

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд — Bloomberg

Красная весна07:36

Капитализация Tesla впервые превысила 100 млрд долларов

Компания07:32

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

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Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

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Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
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Совфед утвердил Краснова генпрокурором России

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
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Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
ТАСС 10:52
Политика

Зеленский назвал главную задачу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины.
Lenta.ru 11:13
Происшествия

В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно.
Российская газета 02:59
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

РИА Новости 00:00
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Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Здоровье

В Китае число умерших от коронавируса достигло 17 человек

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Спорт

Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание

Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
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Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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Общество

Саудовского принца обвинили во взломе смартфона главы Amazon

Мобильный телефон богатейшего человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, был взломан с помощью файла, отправленного по WhatsApp из аккаунта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана.
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Общество

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
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Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
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Ветеран ГРУ рассказал об автоматной стрельбе в Примакова

Ученый-востоковед Леонид Медведко, принимавший участие в создании аналитической службы ГРУ Минобороны СССР, рассказал «Московскому комсомольцу» о случае автоматной стрельбы в Евгения Примакова, когда тот был корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 11:13
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Общество

Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе

Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".
РИА Новости 09:35
Политика

Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

Российская газета 06:14
Политика

Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства

Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
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Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
BFM.ru 11:05
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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