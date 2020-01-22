с чего всё началось

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

Авто Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

Политика Совфед утвердил Краснова генпрокурором России Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.

Общество «Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.

Экономика Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Спорт Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Общество Саудовского принца обвинили во взломе смартфона главы Amazon Мобильный телефон богатейшего человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, был взломан с помощью файла, отправленного по WhatsApp из аккаунта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана.

Общество Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.

Политика Ветеран ГРУ рассказал об автоматной стрельбе в Примакова Ученый-востоковед Леонид Медведко, принимавший участие в создании аналитической службы ГРУ Минобороны СССР, рассказал «Московскому комсомольцу» о случае автоматной стрельбы в Евгения Примакова, когда тот был корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке.

Политика Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.

Общество Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".