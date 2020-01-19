Экономика
РБККапитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Экономика
Минфин РФ изучит предложение Якутии о продаже алмазов АЛРОСЫ в Гохран
Предложение властей Якутии реализовать в Гохран значительную часть алмазного сырья компании АЛРОСА будет рассмотрено Минфином РФ.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Космос
Рентгеновская «эхолокация» подсветила окрестности черной дыры
Как и ожидалось, сверхмассивная черная дыра окружена аккреционным диском газа и пыли.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Авто
Mitsubishi оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport в России
В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Гаджеты
Intel Comet Lake-S и поддержка PCI Express 4.0: история несостоявшегося дуэта
Компания Intel пока не выражает свою позицию открыто, но появилась информация, что чипсеты серии 400 для настольных процессоров Comet Lake-S поддержку PCI Express 4.0 реализовать не смогут.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Экономика
«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом
Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
23% пожаловались на работу сайта "Твиттера", а 9% сообщают о сбоях в работе приложения на iOS.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.