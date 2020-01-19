Экономика
РБККапитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Йевтича
Авто
Mitsubishi не оставит россиян без дизельного Pajero Sport
Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport не останется без дизельного исполнения на российском рынке.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин
Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Политика
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны
В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Происшествия
В Сыктывкаре в бассейне умер заслуженный спасатель России
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников умер в бассейне в Сыктывкаре. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Общество
Названы последствия от замены Белоруссией российской нефти
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Политика
Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза
Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото
Отечественная актриса Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото из спальни.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал ее пропажу
После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".
Политика
Путин рассказал, когда разработают нормативные акты по маткапиталу
Российский лидер Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Политика
Стал известен состав нового правительства РФ
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.