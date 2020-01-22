с чего всё началось

Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.

Происшествия Полиция задержала четверых сторонников якутского шамана Габышева Читайте такжеВозбуждено уголовное дело против якутского шамана Габышева о насилии над полицейским В марте 2019 года Александр Габышев отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Политика Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках» Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.

Энергетика В Крыму с 1 февраля подорожает газ С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.

Кино Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.

Политика Глава МВФ обратилась к премьер-министру Украины на русском языке В ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала премьер-министра Алексея Гончарука на русском языке, однако затем указала делегации на то, что на Украине не все любят этот язык.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.