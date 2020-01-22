Экономика
ВедомостиКапитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.
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Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg.Ведомости07:37
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