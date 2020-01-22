Экономика

ВедомостиВедомостиКапитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.
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Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает
 Bloomberg.
Ведомости07:37

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Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Ведомости07:37

Капитализация «Tesla» достигла исторического максимума

ГЛАС.RU08:58

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Коммерсантъ07:08

Bloomberg: капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

ТАСС12:55

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд — Bloomberg

Красная весна07:36

Капитализация Tesla впервые превысила 100 млрд долларов

Компания07:32

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

РБК05:18
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Гаджеты

Складной смартфон Motorola RAZR выйдет в продажу 6 февраля

Игромания.ру 13:06
Политика

Глава итальянского МИД покинул пост лидера «Движения пяти звезд»

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что официально покидает пост лидера правящего "Движения 5 звезд".
РИА Новости 13:19
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

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Газета.Ru вчера в 06:10
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Общественное телевидение России 05:46
Политика

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

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Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
РЕН ТВ 12:03
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В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП

В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
РБК 12:29
Фигурное катание

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В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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