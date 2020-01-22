Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКапитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
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с чего всё началось
Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает
 Bloomberg.
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Bloomberg: капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

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Стоимость Tesla превысила отметку в $100 млрд

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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