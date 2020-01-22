с чего всё началось

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров По словам главы ПФР, в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. рублей.

Технологии Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

Футбол Юрий Семин: «„Локомотиву“ надо быть более сконцентрированным в обороне» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Экономика Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе» В случае если в течение года Аркадий Волож продаст максимальное количество акций, в распоряжении его и траста останется 9,3% экономических и 47,2% голосующих акций.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра» Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Общество ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.