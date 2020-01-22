с чего всё началось

Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.

Общество Новым министром культуры России стала Ольга Любимова Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Единоборства Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство.

Армия и оружие ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа обвинило Ливийскую национальную армию в обстреле аэропорта Митига в Триполи, пишет Afrigate News, По словам официального представителя ПНС полковника Мухаммеда Кануно, отряды ЛНА под командованием Халифы Хафтара выпустили по аэропорту шесть ракет.

Армия и оружие ЛНР: ВСУ готовят новые провокации и огнемётный удар Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сделал заявление, в котором указал на информацию о том, что командование одной из бригад ВСУ планирует новые провокации на линии соприкосновения в Донбассе.

Общество Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.

Здоровье Губернатору Тульской области доложили о гриппе и ОРВИ Как особо отметил Алексей Дюмин, работа по недопущению данного вида заболеваний должна быть комплексной,и для этого будет организовано совместное сотрудничество прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, минздрава, минтруда, миграционной службы для мониторинга и контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает правительство Тульской области.

Политика Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество Шторм «Глория» обрушился на восток Испании Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.

Происшествия Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.