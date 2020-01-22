Экономика
ВедомостиКапитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.
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Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд, отмечает Bloomberg.Ведомости07:37
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Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина опубликовала зимнее фото в бикини
Уроженка Рязанской области 41-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в бикини, сделанное на Черном море.
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Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Армия и оружие
National Interest сравнил подводные силы России и США
Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Общество
Бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Предложение стать руководителем «Почты России» поступило экс-вице-премьеру правительства РФ по траспорту и связи Максиму Акимову, 22 января сообщает РБК.
Единоборства
Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство.
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта в Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа обвинило Ливийскую национальную армию в обстреле аэропорта Митига в Триполи, пишет Afrigate News, По словам официального представителя ПНС полковника Мухаммеда Кануно, отряды ЛНА под командованием Халифы Хафтара выпустили по аэропорту шесть ракет.
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ готовят новые провокации и огнемётный удар
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сделал заявление, в котором указал на информацию о том, что командование одной из бригад ВСУ планирует новые провокации на линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Здоровье
Губернатору Тульской области доложили о гриппе и ОРВИ
Как особо отметил Алексей Дюмин, работа по недопущению данного вида заболеваний должна быть комплексной,и для этого будет организовано совместное сотрудничество прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, минздрава, минтруда, миграционной службы для мониторинга и контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает правительство Тульской области.
Наука
Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком
В Великобритании ученые обнаружили Т-лимфоциты, которые помогают в борьбе с раком. Открытие сделано совершенно случайно.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле
Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Общество
Шторм «Глория» обрушился на восток Испании
Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Происшествия
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.