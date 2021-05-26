В Сан-Марино у привитых «Спутником V» не выявили побочных эффектов

Власти Сан-Марино на сегодняшний день не получали сообщений о побочных эффектах после вакцинации российский препаратом "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС рассказал министр туризма республики Федерико Педини Амати.