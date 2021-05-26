ForbesКапитализация материнской компании Тинькофф Банка впервые превысила 1 трлн рублейКапитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, впервые превысила 1 трлн рублей.В источникеDP.RUDP.RUРБКПодробнее о событииКапитализация материнской компании Тинькофф Банка впервые превысила 1 трлн рублейКомпания15:01Капитализация TCS Group превысила 1 трлн рублейТАСС11:49Презентация TCS Group позитивной стратегии развития вдохновила инвесторов на покупки ее бумагFinam.Ru13:00Капитализация группы «Тинькофф» впервые превысила ₽1 трлнРБК12:41Рыночная стоимость холдинга Тинькова впервые превысила 1 трлнDP.RU12:17Капитализация материнской компании Тинькофф Банка впервые превысила 1 трлн рублейForbes14:35Показать ещёОценить2Поделиться