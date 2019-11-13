Футбол
News.ruКапитан «Айнтрахта» Абрахам дисквалифицирован до конца года
Капитан футбольного клуба «Айнтрахт» Давид Абрахам дисквалифицирован Немецким футбольным союзом до конца года за то, что сбил с ног главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха во время матча 11-го тура Бундеслиги.
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Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», дисквалифицирован на 7 недель
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