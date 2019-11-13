Футбол
Евро-футбол.руКапитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года
Немецкий футбольный союз принял решение дисквалифицировать капитана «Айнтрахта» Давида Абрахама до конца года. В конце матча 11-го тура чемпионата Германии Давид Абрахам толкнул главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха, что спровоцировало массовую потасовку среди футболистов.
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Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», дисквалифицирован на 7 недель
Sport24.ruвчера в 09:50
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года за удар тренера «Фрайбурга»
Спорт-Экспрессвчера в 10:48
Капитан «Айтрахта», сбивший с ног тренера, дисквалифицирован до конца декабря (видео)
Советский спортвчера в 10:39
Футболист «Айнтрахта» дисквалифицирован на семь недель за инцидент с тренером «Фрайбурга»
RT на русскомвчера в 10:26
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Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Авто
Maserati красиво простился с купе GranTurismo
Известно, что Maserati GranTurismo и GranCabrio уступят свое место новой модели, которая встанет на конвейер завода в Модене.
CarsWeek.ru 12 ноября в 05:49
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 11 ноября в 09:20
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Экономика
«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах
Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта.
РБК 01:00
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Гаджеты
Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch
Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 00:39
Общество
Опасным преступникам могут запретить работать в такси
В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
Известия 02:58
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сельские труженицы имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством не предусмотрена меньшая продолжительность рабочего времени.
RuNews24.ru 12 ноября в 16:40
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, как сражалась с онкологией
Bimru.ru вчера в 08:54
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит шесть самолетов Ил-76МД-90А
Как уточнил управляющий директор "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) Василий Донцов, в 2019 году планируется передать Военно-транспортной авиации пять воздушных судов Ил-76МД-90А.
РИА Новости 01:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru вчера в 02:41