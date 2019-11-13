Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКапитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года

Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован до конца года. Соответствующее решение принял Немецкий футбольный союз. Также аргентинский защитник оштрафовал на 25 тысяч евро.
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