Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован до конца года. Соответствующее решение принял Немецкий футбольный союз. Также аргентинский защитник оштрафовал на 25 тысяч евро.

Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года

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