Происшествия

Газета.RuГазета.RuКапитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Как утверждает источник, инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
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