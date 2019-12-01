Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКапитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба. Инцидент произошел в субботу у парковки одного из кафе в Хабаровске. Кондратьев, защищая свою супругу, получил тяжелый удар в область головы.
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Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»

РИА Новости08:19

Хоккеист «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке

RT на русском03:18

Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения на него

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Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки

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Капитан хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев госпитализирован после драки на парковке

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На хоккеиста «Амура» Максима Кондратьева и его жену напал бывший зек

Чемпионат04:45

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста. Преступник задержан

Sports.ru02:10
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Происшествия

В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

Российская газета 04:56
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
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Информация о смерти Заворотнюк опровергнута

Недавно родные актрисы опровергли слухи о ее смерти.
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Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Sports.ru 29 ноября в 15:47
Футбол

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
Футбол

«Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью

The Sun добавляет, что в услугах 56-летнего тренера были заинтересованы такие клубы, как дортмундская Боруссия, Милан, Лион и китайский Гуанчжоу Эвергранд, предлагавший португальцу около 40 миллионов фунтов стерлингов за один сезон.
Советский спорт 07:19
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Интерфакс вчера в 18:21
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Происшествия

В Карачаево-Черкесии полиция задержала устроившего стрельбу в кафе

Известия вчера в 15:18
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Кино

Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»

Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
REGNUM вчера в 12:37
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра страны Аделя Абдель-Махди после нескольких недель уличных протестов.
News.ru 06:50
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
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Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
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