Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба. Инцидент произошел в субботу у парковки одного из кафе в Хабаровске. Кондратьев, защищая свою супругу, получил тяжелый удар в область головы.

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

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