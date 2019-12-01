Происшествия
Газета.RuКапитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Как утверждает источник, инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе
Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Футбол
Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото
Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
Армия и оружие
Черноморский флот пополнился девятью новыми кораблями и судами
В 2019 году Черноморский флот (ЧФ) пополнился пятью новейшими боевыми кораблями и катерами, в числе которых — патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Иван Антонов», а также три десантных катера.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Общество
Россию признали победительницей алкоголизма
В период с 2003 по 2016 год в России потребление алкоголя на душу населения сократилось на 43 процента, следует из статистики ВОЗ.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко купили дом на колесах
В первой серии «ЯнаСупер» Евгений Плющенко поставил ультиматум Яне Рудковской, которая попросила попросила мужа сниматься в реалити-шоу.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Политика
«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона
Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников трогательным видео
Певец выложил ролик с детьми в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Семья из пяти человек погибла в ДТП в Красноярском крае
В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.