Футбол

Газета.RuГазета.RuКапитан «Арсенала» послал фанатов и не пожал руку тренеру после замены

Капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака послал поклонников команды после замены в матче десятого тура чемпионата Англии против столичного "Кристал Пэлас". На 61-й минуте при счете 2:2 главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил заменить полузащитника.
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Унаи Эмери
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
— Унаи ЭмериProstoProSport 16:48

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