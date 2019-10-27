Футбол
Газета.RuКапитан «Арсенала» послал фанатов и не пожал руку тренеру после замены
Капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака послал поклонников команды после замены в матче десятого тура чемпионата Англии против столичного "Кристал Пэлас". На 61-й минуте при счете 2:2 главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил заменить полузащитника.
Читать в источнике
Оценить
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Футбол
Жиго на русском языке поделился эмоциями после победы в дерби
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго на своей странице в instagram опубликовал пост, посвященный победе над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура РПЛ.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Футбол
Рома — Милан 2:1
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Происшествия
Двух российских туристов на Кипре посадили в тюрьму
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
Россию изучают не только по учебникам
Центральной площадкой стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым были все площадки проведения диктанта в военном ведомстве.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
Политика
Сенцову стало стыдно за Зеленского
Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
Космос
Астрономы обнаружили одну из первых галактик
Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.