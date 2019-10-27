Футбол
Газета.RuКапитан «Арсенала» послал фанатов и не пожал руку тренеру после замены
Капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака послал поклонников команды после замены в матче десятого тура чемпионата Англии против столичного "Кристал Пэлас". На 61-й минуте при счете 2:2 главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил заменить полузащитника.
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Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом
Четыре человека погибли, девять получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде томатного сока
О вреде томатного сока предупредила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Футбол
«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
Футбол
«Ференцварош» обыграл лидера чемпионата Венгрии
«Ференцварош» в гостях оказался сильнее клуба «МОЛ Фехервар» в матче 10-го тура чемпионата Венгрии.
Футбол
Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
Политика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Футбол
«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Футбол
Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»
Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».