Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.

Капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака послал поклонников команды после замены в матче десятого тура чемпионата Англии против столичного "Кристал Пэлас". На 61-й минуте при счете 2:2 главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил заменить полузащитника.

Капитан «Арсенала» послал фанатов и не пожал руку тренеру после замены

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана 23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.

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Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

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Армия и оружие Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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