Происшествия
Советский спортКапитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП
Капитан клуба Ричард Кио сильно повредил колено и теперь пропустит остаток сезона.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Игры
Take-Two хочет продлить права на «Мафию»
Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive — подала заявки на продление прав на торговые марки, связанные с игровой серией Mafia.
CyberSport.ru 10:33
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Политика
Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова опровергла слова журналистки агентства Associated Press (AP) Натальи Васильевой об угрозах со стороны сотрудников Центризбиркома.
Lenta.ru 13:20
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн 11:35
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Музыка
Украинский певец принял участие в российском флешмобе
Украинский певец Олег Винник принял участие в российском проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными звездами.
РИА Новости 13:31
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском 03:44
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Lenta.ru 13:43
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Автоспорт
Даниил Квят: Штраф усложнит попадание на подиум
Спорт день за днем 14:27
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу
Ранее стало известно, что с сайта газеты "Известия" удалили материал "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" спустя несколько часов после публикации.
Реальное время 10:06
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Технологии
Робопес от Boston Dynamics поступил в продажу
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж своих четвероногих робопсов SpotMini.
Ридус 04:36
Общество
Родителей экоактивистки Греты Тунберг подозревают в насилии
Шведские социальные службы подозревают родителей экоактивистки в насилии, в связи с чем проведут соответствующий опрос.
РЕН ТВ 13:32
Шоу-бизнес
15-летняя девочка, которую спасала Жанна Фриске, умерла от рака
В одной из больниц Перми скончалась Наташа Долматова, которую лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.
StarHit.ru 09:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Религия
Крестовоздвижение: в чем суть праздника и как его отмечать
27 сентября все православные верующие отметят праздник Воздвижения святого и животворящего Креста Господня, или коротко Крестовоздвижение.
МИР 24 10:32