Происшествия
РИА НовостиКапитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение государственной тайны
Петербургский дневник09:49
В Петербурге экс-сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Телеканал Санкт-Петербург09:27
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Технологии
Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Происшествия
Украинский блогер показал видео с поджогом полей в Луганской области
Украинский блогер-волонтер Роман Доник раскритиковал версию о случайном возгорании из-за аномальной жары в Луганской области, из-за которого огонь перекинулся на села и уничтожил десятки жилых домов.
Украина.ру 06:46
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Telegram призвал Россию бороться с высокими комиссиями Google и Apple
Россия должна включиться в борьбу с налогом Google и Apple в 30% с продаж цифровых товаров.
Татар-информ 11:25
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса
С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
Тимати открыл новый бизнес, несмотря на пандемию
Рэпер Тимати открыл в Москве новый ресторан быстрого питания со своим братом Артемом Юнусовым, несмотря на пандемию.
Газета.Ru 08:14
Политика
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Здоровье
Ирина Солдатова о госпитализации при COVID-19: «Создается ажиотаж»
В четверг, 9 июля 2020 года, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что вокруг госпитализации при коронавирусе «создается ажиотаж».
РИА СуперОмск 07:36
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38