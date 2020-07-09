Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКапитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

В Петербурге капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

78.ru10:59

В Петербурге экс-капитан УФСБ получила 3 года условно за разглашение гостайны

Мойка7809:24

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

РИА Новости10:10

Сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение государственной тайны

Петербургский дневник09:49

Петербургского экс-капитана УФСБ осудили за сливы личных данных людей

КП - Санкт-Петербург09:45

В Петербурге экс-сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Телеканал Санкт-Петербург09:27

Капитан ФСБ получила условный срок за разговорчивость. Она утверждает, что гостайну не разглашала

Фонтанка.Ру10:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество

Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет

Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
9
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4,1K
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
100
Культура

Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»

Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
ИА InterMedia 08:10
29
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
1K
Общество

Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде

Власти Сербии на фоне массовых беспорядков приняли решение отказаться от идеи введения комендантского часа из-за коронавируса в Белграде.
Деловое.ТВ 09:31
6
Общество

Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
59
Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Игры

В игре Ghost of Tsushima появится режим в честь Акиры Куросавы

Разработчики Ghost of Tsushima Нейт Фокс и Джейсон Коннелл создали специальный черно-белый режим игры.
Культуромания 09:23
1
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
986
Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
201
Армия и оружие

Леонков считает, что испытания С-400 в Турции прошли успешно

По информации Федерального агентства новостей, накануне Анкара успешно завершила испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Политическая Экспертиза 03:43
Технологии

Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру

Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
9
Футбол

Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»

RT на русском 12:24
Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В четверг, 9 июля, директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали возле офиса организации в Москве.
Невские Новости 05:21
152
Общество

Sony показала первую обложку игры для PS5 — это «Человек-паук: Майлз Моралес»

Sony показала первую обложку игры для PlayStation 5 — ей стал «Человек-паук: Майлз Моралес», который выйдет в конце года.
Игромания.ру 13:04
Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Россиянин убил жену 106 ударами за два часа

Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась.
Lenta.ru 11:57
2
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
22
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.
CT news 05:43
Политика

После задержания Фургала угроза нависла над двумя губернаторами

Под угрозой — два губернатора Либерал-демократ Фургал, победивший на губернаторских выборах в сентябре 2018 года единоросса Вячеслава Шпорта, входил в число глав регионов, "неудобных" для федерального центра, считает президент холдинга "Минченко консалтинг" политолог Евгений Минченко.
URA.Ru 10:25
Экономика

Дефицит федерального бюджета США за год вырос в 100 раз

Нехватка средств в американском федеральном бюджете в июне достигла 863 млрд долларов, что в сто раз больше, чем за июнь 2019 года, тогда дефицит составлял всего 8 миллиардов долларов.
Народные новости 06:45
9
Происшествия

Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип

Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
23
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

РИА Новости 12:03
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
261
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
10
Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
286
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
12
Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное