Происшествия
РИА НовостиКапитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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Сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение государственной тайны
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В Петербурге экс-сотрудница ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
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