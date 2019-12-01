Происшествия
РБККапитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки
Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Инцидент произошел в субботу, 30 ноября.
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Происшествия
Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15
Происшествия
На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Футбол
Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
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«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Футбол
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Политика
СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»
Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом
Дети играли неподалеку от водоема и заметили вмерзший в лед странный предмет. Они подозвали на помощь мужчину.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка
В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.