Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Инцидент произошел в субботу, 30 ноября.

Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки

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