Происшествия

РБКРБККапитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки

Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Инцидент произошел в субботу, 30 ноября.
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Полиция расследует нападение на защитника Хабаровского хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева

Эхо Москвы11:32

Хоккеист «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке

RT на русском03:18

Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»

РИА Новости08:19

На хоккеиста «Амура» Максима Кондратьева и его жену напал бывший зек

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Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки

РБК03:50

Полиция начала проверку из-за нападения на капитана ХК «Амур»

Говорит Москва10:58

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста. Преступник задержан

Sports.ru02:10
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Происшествия

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15

Российская газета 04:06
Происшествия

На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги

Вечерний курьер 03:02
Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
RT на русском 08:55
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ 29 ноября в 22:10
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Футбол

Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
Газета.Ru 12:26
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
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Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
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Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Lenta.ru 11:49
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Политика

СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
BFM.ru 11:53
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

REGNUM 12:06
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru 06:25
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом

Дети играли неподалеку от водоема и заметили вмерзший в лед странный предмет. Они подозвали на помощь мужчину.
АМИТЕЛ вчера в 23:56
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Происшествия

Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус

Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
News.ru 11:54
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Общество

На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Lenta.ru 11:59
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Российская газета 11:53
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
РИА Новости 05:56
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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra 09:51
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
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