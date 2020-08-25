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Газета.Ru
Газета.Ru

Капитан «МЮ» приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно

Суд приговорил капитана "МЮ" к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно. 27-летний Магуайр не согласен с обвинительным приговором и будет подавать апелляцию на решение суда. "Я по-прежнему уверен в нашей невиновности в этом вопросе – жертвами являются я, моя семья и друзья", – заявил он.В источнике
Подробнее о событии
Sports.ru

Магуайра могут лишить капитанской повязки в «МЮ». Руководство клуба встретится с игроком

Sports.ru05:48
Матч ТВ

СМИ: Магуайр приговорен к тюремному заключению на 21 месяц условно

Матч ТВвчера в 13:49
Чемпионат

«Манчестер Юнайтед» может лишить Гарри Магуайра капитанской повязки

Чемпионат06:36
Газета.Ru

Магуайр может быть лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru06:25
Спорт-Экспресс

Магуайр приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно

Спорт-Экспрессвчера в 13:27
Sport24.ru

Магуайр, приговоренный к 21 месяцу тюрьмы условно может лишиться капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru06:32
РИА Новости

Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

РИА Новостивчера в 12:34

Театр «Сатирикон» начнёт сезон премьерой спектакля Константина Райкина

Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина начинает новый сезон 26 августа с премьеры "Плутни Скапена" по комедии Жана-Батиста Мольера в режиссуре Константина Райкина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Ревизор.ру06:24

Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Вести.Ru24 августа в 13:24
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Рейд САА в Алеппо завершился обнаружением полевого госпиталя боевиков

Импровизированное медицинское учреждение, брошенное боевиками, было обнаружено солдатами Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе провинции Алеппо в частной школе Ибн Хайяна, пишет ФАН.
Экономика сегоднявчера в 12:39