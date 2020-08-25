Капитан «МЮ» приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно

Суд приговорил капитана "МЮ" к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно. 27-летний Магуайр не согласен с обвинительным приговором и будет подавать апелляцию на решение суда. "Я по-прежнему уверен в нашей невиновности в этом вопросе – жертвами являются я, моя семья и друзья", – заявил он.